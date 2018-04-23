В Калининграде приостановили работу трёх ТЦ и кинотеатра после выявленных нарушений
Это кинотеатр «Киносфера Калининград», торговые центры «Маяк», «Запад 39» и «Эпицентр».
Областная прокуратура проводила там проверку соблюдения требований пожарной безопасности.
Также стало известно, что только 33 торговых центра в Оренбургской области не имеют нареканий по пожарной безопасности. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Юрия Берга.
«В остальных выявлено свыше 2300 нарушений», — отметил глава области.
Ранее сообщалось, что два тюменских ТЦ оштрафованы за нарушение требований пожарной безопасности.