В Калининграде приостановили работу трёх ТЦ и кинотеатра после выявленных нарушений

В Калининграде приостановили работу трёх торговых центров и кинотеатра, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Это кинотеатр «Киносфера Калининград», торговые центры «Маяк», «Запад 39» и «Эпицентр».

Областная прокуратура проводила там проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

Также стало известно, что только 33 торговых центра в Оренбургской области не имеют нареканий по пожарной безопасности. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Юрия Берга.

«В остальных выявлено свыше 2300 нарушений», — отметил глава области.

Ранее сообщалось, что два тюменских ТЦ оштрафованы за нарушение требований пожарной безопасности.