В ТЦ и кинотеатрах Москвы выявили более 11 тысяч нарушений

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В торговых центрах и кинотеатрах Москвы с 26 марта в ходе проверок выявлено более 11 тыс. нарушений. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
В ТЦ и кинотеатрах Москвы выявили более 11 тысяч нарушений
  • РИА Новости

«С 26 марта было выявлено свыше 11 тыс. различных нарушений, к административной ответственности привлечены 269 юридических и 247 должностных лиц», — приводятся слова начальника ГУ МЧС по Москве Ильи Денисова. 

Из-за нарушений была временно приостановлена деятельность ряда торговых центров в Москве, таких как «Персей», «Серебряный дом», «Вектор», а также Усачёвского рынка. 

Также за невыполнение в установленный срок предписаний Госпожнадзора на 90 суток был закрыт торговый центр «Щёлково».

«Ожидаются судебные решения ещё по трём торговым центрам, где выявлены серьёзные нарушения требований пожарной безопасности», — отметили в мэрии. 

Проверки пожарной безопасности были проведены в 591 торгово-развлекательном центре, 93 детских досуговых организациях, 61 учреждении культуры, 81 культурно-зрелищном и 90 спортивных сооружениях и на 69 других объектах.

Отмечается, что эта работа будет продолжена.

Ранее в Москве спасатели проверили состояние пожарной безопасности всех торговых центров.

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