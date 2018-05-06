В МЧС назвали возможную причину пожара в ТЦ Ноябрьска

В ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу назвали возможную причину пожара в торговом центре «Семья».

«На месте пожаров работают дознаватели МЧС России. Наиболее вероятная причина пожаров — поджог», — говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось о крупном пожаре в ТЦ «Семья». Впоследствии стало известно о ликвидации возгорания. Также сообщалось о пожаре в торговом центре «Таурус». Поданным МЧС, в результате инцидентов никто не пострадал.