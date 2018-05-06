В МЧС назвали возможную причину пожара в ТЦ Ноябрьска
В ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу назвали возможную причину пожара в торговом центре «Семья».
«На месте пожаров работают дознаватели МЧС России. Наиболее вероятная причина пожаров — поджог», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось о крупном пожаре в ТЦ «Семья». Впоследствии стало известно о ликвидации возгорания.
Также сообщалось о пожаре в торговом центре «Таурус».
Поданным МЧС, в результате инцидентов никто не пострадал.
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