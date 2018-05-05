В МЧС сообщили, что пожар в ТЦ Ноябрьска локализован

Пожар в одном из торговых центров города Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе локализован. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

«На данный момент пожар локализован, пострадавших и погибших нет. На месте пожара работают 51 человек личного состава и 17 единиц техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы для рядом стоящих зданий нет.

Ранее стало известно, что в одном из торговых центров Ноябрьска произошёл пожар, площадь которого составляет как минимум 2,2 тысячи квадратных метров.

Также издание «Янтарный край» писало, что в Калининграде приостановили работу трёх ТЦ и кинотеатра из-за выявленных нарушений.