В МЧС сообщили, что пожар в ТЦ Ноябрьска локализован

Короткая ссылка
Пожар в одном из торговых центров города Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе локализован. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

«На данный момент пожар локализован, пострадавших и погибших нет. На месте пожара работают 51 человек личного состава и 17 единиц техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы для рядом стоящих зданий нет.

Ранее стало известно, что в одном из торговых центров Ноябрьска произошёл пожар, площадь которого составляет как минимум 2,2 тысячи квадратных метров.

Также издание «Янтарный край» писало, что в Калининграде приостановили работу трёх ТЦ и кинотеатра из-за выявленных нарушений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных