Госдума может рассмотреть кандидатуру на пост премьера 8 мая
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«Мы определились для себя со следующим порядком работы: комитет ГД по контролю и регламенту должен подготовить и внести на совет ГД, запланированный на 15:00 7 мая, процедуру рассмотрения вопроса дачи согласия президенту на назначение председателя правительства в рамках ближайшего пленарного заседания Государственной думы», — цитирует его пресс-служба Госдумы.
Ранее сообщалось, что парламентские фракции проведут консультации с претендентом на пост председателя правительства до рассмотрения его кандидатуры на пленарном заседании.