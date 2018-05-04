Госдума может рассмотреть кандидатуру на пост премьера 8 мая

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В случае внесения президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на пост премьер-министра 7 мая Госдума рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании — 8 мая. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума может рассмотреть кандидатуру на пост премьера 8 мая
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«Мы определились для себя со следующим порядком работы: комитет ГД по контролю и регламенту должен подготовить и внести на совет ГД, запланированный на 15:00 7 мая, процедуру рассмотрения вопроса дачи согласия президенту на назначение председателя правительства в рамках ближайшего пленарного заседания Государственной думы», — цитирует его пресс-служба Госдумы. 

Ранее сообщалось, что парламентские фракции проведут консультации с претендентом на пост председателя правительства до рассмотрения его кандидатуры на пленарном заседании. 

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