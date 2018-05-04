Фракции Госдумы проведут консультации с претендентом на пост премьера до рассмотрения его кандидатуры

Парламентские фракции в Госдуме проведут консультации с кандидатом в премьер-министры России до рассмотрения его кандидатуры на пленарном заседании. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Предварительно планируем, что 7 мая в 16:00 состоится встреча с «Единой Россией», в 18:00 — с ЛДПР, а 8 мая пройдут встречи с фракциями КПРФ и «Справедливая Россия» — в 10:00 и 12:00 соответственно», — приводит его слова РИА Новости.

Володин уточнил, что заседание Госдумы в этом случае начнётся в 15:00 8 мая.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на эффективное взаимодействие законодателей и нового правительства.