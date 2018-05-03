Выпавшая из окна студентка МГИМО скончалась

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Выпавшая из окна аудитории студентка МГИМО скончалась в больнице.
Выпавшая из окна студентка МГИМО скончалась
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ им. Склифосовского.

«В 4:00 утра она умерла», — сказали в институте.

13 апреля появилась информация, что из окна четвёртого этажа здания МГИМО выпала студентка. Пресс-секретарь НИИ им. Склифосовского Виктория Калашникова подтвердила это сообщение.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

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