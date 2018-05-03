Выпавшая из окна студентка МГИМО скончалась
Выпавшая из окна аудитории студентка МГИМО скончалась в больнице.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ им. Склифосовского.
«В 4:00 утра она умерла», — сказали в институте.
13 апреля появилась информация, что из окна четвёртого этажа здания МГИМО выпала студентка. Пресс-секретарь НИИ им. Склифосовского Виктория Калашникова подтвердила это сообщение.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
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