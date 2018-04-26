Прокуратура Курганской области потребовала закрыть 12 торговых центров из-за нарушений
Об этом сказал глава надзорного ведомства Игорь Ткачёв.
По его словам, во многих ТЦ отсутствовали или не работали автоматические системы оповещения и пожаротушения. В некоторых не проводили инструктажи с сотрудниками, не работали эвакуационные выходы.
Всего обнаружено более 300 подобных нарушений. Возбуждено 55 административных дел. В суд направили исковые заявления о приостановлении деятельности Дворца культуры машиностроителей, десяти ТЦ в столице региона и двух ТЦ в городе Катайске.
Ранее портал «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде приостановили работу трёх ТЦ и кинотеатра после выявленных нарушений.