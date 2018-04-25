Прокуратура Оренбурга требует провести проверку пожарной безопасности в многоквартирных домах
По информации прокуратуры, за последнее время произошло несколько пожаров в городских квартирах. Все они возникли по причине отсутствия пожарной сигнализации или её неисправности.
Как отметили в ведомстве, на территории Оренбурга находится около 100 таких многоквартирных домов, где, возможно, также допускаются нарушения.
Прокуратура предлагает сотрудникам МЧС завершить проверки до августа.
Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининграде приостановили работу трёх ТЦ и кинотеатра из-за выявленных нарушений.