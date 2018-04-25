Прокуратура Оренбурга требует провести проверку пожарной безопасности в многоквартирных домах

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Прокуратура Оренбурга требует провести проверку пожарной безопасности в многоквартирных домах высотой 11 и более этажей, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации прокуратуры, за последнее время произошло несколько пожаров в городских квартирах. Все они возникли по причине отсутствия пожарной сигнализации или её неисправности.

Как отметили в ведомстве, на территории Оренбурга находится около 100 таких многоквартирных домов, где, возможно, также допускаются нарушения.

Прокуратура предлагает сотрудникам МЧС завершить проверки до августа.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининграде приостановили работу трёх ТЦ и кинотеатра из-за выявленных нарушений.

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