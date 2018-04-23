Роскомнадзор заблокировал более 200 интернет-ресурсов в Оренбургской области с начала года
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Материалы проверок были переданы в региональное управление Роскомнадзора для принятия решения о блокировке сайтов и внесения их адресов в Единый реестр доменных имён, запрещённых в стране.
Как рассказали в полиции, заблокирован доступ к сведениям на 204 интернет-ресурсах.
Ранее в МВД России заявили, что в 2017 году Роскомнадзор заблокировал около 21 тыс. сайтов, которые распространяли информацию о способах приобретения или изготовления наркотиков.