Роскомнадзор заблокировал более 200 интернет-ресурсов в Оренбургской области с начала года

Короткая ссылка
С начала 2018 года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Оренбургской области обнаружили 465 интернет-ресурсов с незаконной информацией, сообщает Ria56.
Роскомнадзор заблокировал более 200 интернет-ресурсов в Оренбургской области с начала года
  • © Silas Stein/dpa/globallookpress.com

Материалы проверок были переданы в региональное управление Роскомнадзора для принятия решения о блокировке сайтов и внесения их адресов в Единый реестр доменных имён, запрещённых в стране.

Как рассказали в полиции, заблокирован доступ к сведениям на 204 интернет-ресурсах.

Ранее в МВД России заявили, что в 2017 году Роскомнадзор заблокировал около 21 тыс. сайтов, которые распространяли информацию о способах приобретения или изготовления наркотиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных