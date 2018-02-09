RT стал лауреатом конкурса «Иран в медиапространстве — 2017»

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Телеканал RT стал лауреатом конкурса «Иран в медиапространстве — 2017», организаторами которого являются Союз журналистов России, редакция сайта «Иран сегодня» и Культурное представительство при посольстве Ирана.

Три сюжета телеканала рассказывают о судьбах русской эмиграции в иранской столице («Русское кладбище в Тегеране», «Смотритель русской церкви в Тегеране» и «Потомки эмигрантов русской революции в Тегеране»).

Наградами конкурса отмечают лучшие материалы на тему культуры, искусства, языка, литературы, общества, традиций, природы или туризма Ирана, созданные публицистами, журналистами, блогерами, студентами факультетов журналистики.

В конкурсе приняли участие российские журналисты, блогеры и работники СМИ, опубликовавшие в 2017 году работы, посвящённые Ирану.

Гран-при конкурса присудили телеканалу «Москва-24», подготовившему программу «Москва с акцентом — Иран».

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