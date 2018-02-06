СК возбудил уголовное дело по факту нападения льва на ребёнка в зоопарке Приморья

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения льва на малолетнюю девочку в одном из зоопарков Приморья, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Установлено, что в конце марта 2017 года лев через клетку травмировал девочку, у которой зафиксированы телесные повреждения в виде «рвано-укушенной раны правого плеча, уха, шеи слева», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что «принятые руководством зоопарка меры безопасности не соответствовали требованиям действующего законодательства».

«Органами СУ СК Российской Федерации по Приморскому краю принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК России, ход и результаты расследования которого поставлены на контроль прокуратуры», — добавили в ведомстве.

В январе следователи возбудили уголовное дело после нападения леопарда на ребёнка в зоопарке Приморья.