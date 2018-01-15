После нападения леопарда на ребёнка в зоопарке Приморья возбуждено дело

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Следователи возбудили уголовное дело после нападения леопарда на ребёнка в зоопарке Приморья. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК России, ход и результат расследования которого поставлены на контроль прокуратуры», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе проверки было установлено, что на момент происшествия меры безопасности в зоопарке не соответствовали требованиям законодательства. В частности, отделяющие животных от посетителей защитные устройства оказались ненадёжными.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что прокуратура Приморья проводит проверку после нападения леопарда на двухлетнего ребёнка. Впоследствии прокуратура выявила нарушения в работе зоопарка, где произошёл инцидент.

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