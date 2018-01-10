Прокуратура Приморья проводит проверку после нападения леопарда на двухлетнего ребёнка

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту нападения леопарда на двухлетнего ребёнка в зоопарке села Борисовка.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка тому, насколько принятые руководством зоопарка меры безопасности соответствуют требованиям действующего законодательства, в том числе правилам техники безопасности и производственной санитарии», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что пантера насмерть загрызла человека в деревне в Истринском районе Московской области.

В сентябре 2017 года издание «Утро.ру» сообщало, что в Иркутской области двухлетнего мальчика загрызли соседские собаки.