Прокуратура Приморья проводит проверку после нападения леопарда на двухлетнего ребёнка
Прокуратура Приморского края начала проверку по факту нападения леопарда на двухлетнего ребёнка в зоопарке села Борисовка.
Об этом сообщает «Газета.Ru».
«В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка тому, насколько принятые руководством зоопарка меры безопасности соответствуют требованиям действующего законодательства, в том числе правилам техники безопасности и производственной санитарии», — говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее сообщалось, что пантера насмерть загрызла человека в деревне в Истринском районе Московской области.
В сентябре 2017 года издание «Утро.ру» сообщало, что в Иркутской области двухлетнего мальчика загрызли соседские собаки.
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