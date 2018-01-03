СК проводит проверку после нападения пантеры на человека в Подмосковье
Следователи проводят проверку после того, как пантера насмерть загрызла мужчину в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении на сайте Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.
«В Истринском районе следователями регионального СК выясняются обстоятельства смерти мужчины в результате нападения пантеры», — отметили в ведомстве.
По предварительным данным, мужчина хотел покормить животных, но когда попытался войти в вольер, пантера набросилась на него.
Ранее сообщалось, что пантера насмерть загрызла человека в деревне в Истринском районе Московской области.
В сентябре издание «Утро.ру» сообщало, что в Иркутской области двухлетнего мальчика загрызли соседские собаки.
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