СК проводит проверку после нападения пантеры на человека в Подмосковье

Следователи проводят проверку после того, как пантера насмерть загрызла мужчину в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении на сайте Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

«В Истринском районе следователями регионального СК выясняются обстоятельства смерти мужчины в результате нападения пантеры», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина хотел покормить животных, но когда попытался войти в вольер, пантера набросилась на него.

Ранее сообщалось, что пантера насмерть загрызла человека в деревне в Истринском районе Московской области.

В сентябре издание «Утро.ру» сообщало, что в Иркутской области двухлетнего мальчика загрызли соседские собаки.