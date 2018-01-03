В Подмосковье пантера насмерть загрызла человека

Короткая ссылка
Пантера насмерть загрызла человека в деревне в Истринском районе Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«В деревне Обновлённый Труд животное насмерть загрызло мужчину», — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным источника, содержащаяся в одном из частных зверинцев пантера напала на смотрителя, когда тот вошёл в вольер, чтобы покормить животное.

В настоящее время по данному факту проходит проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

В сентябре «Утро.ру» сообщало, что в Иркутской области двухлетнего мальчика загрызли соседские собаки.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119