В Подмосковье пантера насмерть загрызла человека

Пантера насмерть загрызла человека в деревне в Истринском районе Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«В деревне Обновлённый Труд животное насмерть загрызло мужчину», — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным источника, содержащаяся в одном из частных зверинцев пантера напала на смотрителя, когда тот вошёл в вольер, чтобы покормить животное.

В настоящее время по данному факту проходит проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

В сентябре «Утро.ру» сообщало, что в Иркутской области двухлетнего мальчика загрызли соседские собаки.