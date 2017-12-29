На Урале вынесли приговор владельцам волкодавов, убивших ребёнка

В суде города Тавды вынесли приговор жителям деревни Пальмино Эдуарду Канифину и Александру Фомину, чьи волкодавы убили семилетнего ребёнка, сообщает URA.RU.

Инцидент произошёл 5 февраля 2017 года. Девочка играла на горке у местного ДК в центре деревни, и в какой-то момент на неё напали собаки.

В ходе следствия хозяева волкодавов говорили, что виновниками стали не их питомцы, но экспертиза в Санкт-Петербурге подтвердила, что речь идёт именно об этих животных.

Как заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, суд приговорил обвиняемых к полутора годам ограничения свободы.

«Плюс каждый из них должен выплатить по 250 тыс. рублей родителям девочки», — добавила Канатова.

В сентябре «Утро.ру» сообщало, что в Иркутской области двухлетнего мальчика загрызли соседские собаки.