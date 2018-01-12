Прокуратура Приморья выявила нарушения в работе зоопарка, где леопард напал на ребёнка

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Прокуратура Приморского края в ходе проверки обнаружила нарушения в организации мер безопасности в зоопарке, где ранее на ребёнка напал леопард, сообщили в ведомстве.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на момент происшествия принятые руководством зоопарка меры безопасности не соответствовали требованиям действующего законодательства. Так, в нарушение требований правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарка, защитные устройства, отделяющие посетителей от животных, оказались ненадёжными», — приводит сообщение прокуратуры РИА Новости.

Отмечается, что материалы проверки направлены в орган следствия для принятия решения о возбуждении уголовного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что прокуратура Приморья проводит проверку после нападения леопарда на двухлетнего ребёнка.

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