Прокуратура Приморья выявила нарушения в работе зоопарка, где леопард напал на ребёнка
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на момент происшествия принятые руководством зоопарка меры безопасности не соответствовали требованиям действующего законодательства. Так, в нарушение требований правил техники безопасности и производственной санитарии для зоопарка, защитные устройства, отделяющие посетителей от животных, оказались ненадёжными», — приводит сообщение прокуратуры РИА Новости.
Отмечается, что материалы проверки направлены в орган следствия для принятия решения о возбуждении уголовного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что прокуратура Приморья проводит проверку после нападения леопарда на двухлетнего ребёнка.