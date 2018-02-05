Семьям членов экипажа пропавшего судна «Восток» выплатят по 1 млн рублей

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Власти Сахалина выплатят семьям членов пропавшего в Японском море судна «Восток» экипажа по 1 млн рублей.

Об этом сообщается на сайте правительства Сахалина.

«Семьям выплатят по 1 млн рублей. В региональном правительстве сейчас занимаются решением организационных вопросов», — говорится в сообщении.

Ранее также генеральный директор компании «ДВ-флот» Станислав Мальчевский заявил, что родственники моряков получат по 1,5 млн рублей из средств компании.

25 января стало известно, что судно «Восток» перестало выходить на связь. На борту находились 20 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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