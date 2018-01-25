По факту потери связи с рыболовецким судном в Японском море возбуждено уголовное дело

По факту потери связи с рыболовецким судном «Восток» в Японском море возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России Дарья Немцева.

«Следственными органами... по факту потери связи с судном «Восток» в Японском море возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

По данным СК, судно следовало из южнокорейского порта Донгхэ в порт Холмск Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что рыболовное судно «Восток», на борту которого 21 человек, не выходит на связь.

Следователи региона начали проверку по факту произошедшего.