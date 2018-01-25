У берегов Приморья ведутся поиски подавшего сигнал бедствия рыболовного судна

Рыболовное судно «Восток» не выходит на связь в Приморье после того, как на нём сработал аварийный радиобуй. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Поступило сообщение капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовному судну «Восток», — отмечается в сообщении ведомства. По предварительным данным, на борту судна находится 21 человек. Как уточняется, в район поиска вылетел вертолёт МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и вертолёт Минобороны Ми-8МТВ.