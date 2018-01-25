У берегов Приморья ведутся поиски подавшего сигнал бедствия рыболовного судна
«Поступило сообщение капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовному судну «Восток», — отмечается в сообщении ведомства.
По предварительным данным, на борту судна находится 21 человек.
Как уточняется, в район поиска вылетел вертолёт МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и вертолёт Минобороны Ми-8МТВ.