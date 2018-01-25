Самолёт МЧС вылетел на поиски пропавшего в Японском море судна

Из Хабаровска на поиски пропавшего в Японском море рыболовецкого судна вылетел самолёт Министерства по чрезвычайным ситуациям Бе-200. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

«Самолёт МЧС Бе-200 из Хабаровска вылетел в район поиска судна. На борту находятся десять спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России, а также плавсредства и специальное оборудование», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рыболовное судно «Восток», на борту которого 21 человек, не выходит на связь.

Следователи начали проверку по факту произошедшего.