Самолёт МЧС вылетел на поиски пропавшего в Японском море судна

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Из Хабаровска на поиски пропавшего в Японском море рыболовецкого судна вылетел самолёт Министерства по чрезвычайным ситуациям Бе-200. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

«Самолёт МЧС Бе-200 из Хабаровска вылетел в район поиска судна. На борту находятся десять спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России, а также плавсредства и специальное оборудование», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рыболовное судно «Восток», на борту которого 21 человек, не выходит на связь.

Следователи начали проверку по факту произошедшего. 

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