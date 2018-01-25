На месте поисков рыболовного судна в Японском море обнаружили швартовую бухту и буй

На месте поисков рыболовного судна «Восток» в Японском море нашли швартовую бухту, буй и бытовой мусор. Об этом сообщили в морском координационном спасцентре Владивостока.