На месте поисков рыболовного судна в Японском море обнаружили швартовую бухту и буй
«На месте работает судно «Диомид», проводит поисково-спасательные работы. Обнаружены швартовая бухта судна, оранжевый буй с судна и бытовой мусор», — цитирует РИА Новости представителя центра.
Ранее стало известно, что рыболовное судно «Восток» не выходит на связь после того, как на нём сработал аварийный радиобуй. По предварительным данным, на борту судна находится 21 человек.
СК начал проверку по факту пропажи судна в Японском море.