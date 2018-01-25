СК начал проверку по факту пропажи рыболовного судна в Японском море

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Следователи проводят проверку по факту потери связи с рыболовным судном «Восток» в Японском море. Об этом заявили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

«Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации  морского транспорта», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

В настоящее время в Японском море проводится спасательная операция.

Ранее сообщалось, что рыболовное судно «Восток», на борту которого 21 человек, не выходит на связь.

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