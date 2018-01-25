Спасательный центр перестал принимать сигнал радиобуя с пропавшего в Японском море судна

Морской координационно-спасательный центр во Владивостоке перестал принимать сигналы аварийного радиобуя с пропавшего в Японском море рыболовного судна «Восток».

«Сигнал радиобуя мы уже не принимаем, он не проходит», — приводит слова представителя спасательного центра РИА Новости.

При этом шансы на спасение экипажа остаются.

«Работа продолжается. Осматривают район судно «Диомид», два вертолёта, вылетел самолёт Бе-200», — пояснил собеседник.



Ранее стало известно, что рыболовное судно «Восток» не выходит на связь после того, как на нём сработал аварийный радиобуй. По предварительным данным, на борту судна находится 21 человек. Как сообщалось, на месте поисков обнаружили швартовую бухту, буй и бытовой мусор.