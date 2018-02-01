Семьи членов экипажа пропавшего в Японском море судна получат по 1,5 млн рублей

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Семьи членов экипажа пропавшего в Японском море судна «Восток» получат компенсации, заявил генеральный директор компании «ДВ-флот» Станислав Мальчевский.

«Официально признать экипаж погибшим должен суд, но документ, который мне выдали в Морском координационно-спасательном центре Владивостока об остановке активной фазы поисков, даёт мне право предпринимать действия, связанные с выплатами компенсаций», — цитирует его РИА Новости.

Он пояснил, что родственники моряков получат по 1,5 млн рублей из средств компании. 

«Кроме того, там будут ещё страховые выплаты и, насколько мне известно, какие-то средства от государства… по охране труда», — подчеркнул Мальчевский.

Ранее в МЧС заявили, что поиски пропавшего в Японском море судна продолжаются.

25 января стало известно, что судно «Восток», на борту которого находились 20 человек, перестало выходить на связь.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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