Семьи членов экипажа пропавшего в Японском море судна получат по 1,5 млн рублей

Семьи членов экипажа пропавшего в Японском море судна «Восток» получат компенсации, заявил генеральный директор компании «ДВ-флот» Станислав Мальчевский.

«Официально признать экипаж погибшим должен суд, но документ, который мне выдали в Морском координационно-спасательном центре Владивостока об остановке активной фазы поисков, даёт мне право предпринимать действия, связанные с выплатами компенсаций», — цитирует его РИА Новости.

Он пояснил, что родственники моряков получат по 1,5 млн рублей из средств компании.

«Кроме того, там будут ещё страховые выплаты и, насколько мне известно, какие-то средства от государства… по охране труда», — подчеркнул Мальчевский.

Ранее в МЧС заявили, что поиски пропавшего в Японском море судна продолжаются.

25 января стало известно, что судно «Восток», на борту которого находились 20 человек, перестало выходить на связь.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.