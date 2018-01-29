Прекращена активная фаза поисков пропавшего в Японском море судна

В спасательном центре сообщили, что активная фаза поисков пропавшего в Японском море судна «Восток» прекращена.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра «Владивосток».

«В связи с отсутствием надежды найти экипаж живым в 20:00 координатором поисковой операции МСКЦ прекращена активная фаза поисково-спасательной операции. Дальнейший поиск будут осуществлять проходящие мимо суда», — сказали в центре.

25 января стало известно, что судно «Восток», на борту которого находились 20 человек, перестало выходить на связь.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.