Прекращена активная фаза поисков пропавшего в Японском море судна

Короткая ссылка
В спасательном центре сообщили, что активная фаза поисков пропавшего в Японском море судна «Восток» прекращена.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра «Владивосток».

«В связи с отсутствием надежды найти экипаж живым в 20:00 координатором поисковой операции МСКЦ прекращена активная фаза поисково-спасательной операции. Дальнейший поиск будут осуществлять проходящие мимо суда», — сказали в центре.

25 января стало известно, что судно «Восток», на борту которого находились 20 человек, перестало выходить на связь.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru