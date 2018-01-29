Стали известны подробности поисков пропавшего в Японском море судна «Восток»

Представитель морского спасательно-координационного центра «Владивосток» в беседе с РИА Новости рассказал, что в зоне поиска пропавшего в Японском море судна «Восток» ничего не обнаружено.

При этом собеседник агентства уточнил, что сотрудники экстренных служб продолжают поиски судна.

«Сейчас с облёта вернулся один самолёт, ничего не обнаружено. На месте продолжают работу второй (самолёт. — RT) Бе-200 и суда», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в мероприятиях по поиску пропавшего судна задействованы, в частности, самолёт Бе-200, теплоход «Кунашир» и спасательный буксир «Спасатель Заборщиков».

25 января стало известно, что судно «Восток», на борту которого находились 20 человек, перестало выходить на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.