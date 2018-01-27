Спасатели не нашли людей на втором спасательном плоту корабля «Восток»

В ООО «ДВ-Флот» заявили, что спасатели не обнаружили людей на втором плоту, который был найден в районе поиска пропавшего судна «Восток».

Об этом сообщает Интерфакс.

«Спасатели подняли второй флот. В нём людей нет», — заявил собеседник.

Он также добавил, что всего на корабле было четыре плота.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна «Восток». На первом из них они не обнаружили людей.

25 января сообщалось, что «Восток» с 21 человеком на борту не выходит на связь.