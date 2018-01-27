Спасатели не нашли людей на втором спасательном плоту корабля «Восток»
В ООО «ДВ-Флот» заявили, что спасатели не обнаружили людей на втором плоту, который был найден в районе поиска пропавшего судна «Восток».
Об этом сообщает Интерфакс.
«Спасатели подняли второй флот. В нём людей нет», — заявил собеседник.
Он также добавил, что всего на корабле было четыре плота.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна «Восток». На первом из них они не обнаружили людей.
25 января сообщалось, что «Восток» с 21 человеком на борту не выходит на связь.
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