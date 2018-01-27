Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна «Восток»

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Представитель морского спасательно-координационного центра «Владивосток» заявил, что спасатели, занимающиеся поиском корабля «Восток» в Японском море, нашли два спасательных плота.

«Нашли два плота, один подняли», — заявил собеседник РИА Новости.

Он уточнил, что людей на плоту не было.

«Он (плот. — RT) залит водой. Его осматривают. Уже можно сказать, что он с судна «Восток», — сказал представитель МСКЦ, добавив, что спасатели в настоящий момент направляются ко второму плоту.

Ранее сообщалось, что «Восток» с 21 человеком на борту не выходит на связь.

По факту потери связи с рыболовецким судном возбуждено уголовное дело.

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