Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна «Восток»
«Нашли два плота, один подняли», — заявил собеседник РИА Новости.
Он уточнил, что людей на плоту не было.
«Он (плот. — RT) залит водой. Его осматривают. Уже можно сказать, что он с судна «Восток», — сказал представитель МСКЦ, добавив, что спасатели в настоящий момент направляются ко второму плоту.
Ранее сообщалось, что «Восток» с 21 человеком на борту не выходит на связь.
По факту потери связи с рыболовецким судном возбуждено уголовное дело.