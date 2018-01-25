В прокуратуре уточнили численность экипажа пропавшего судна «Восток» в Японском море

В Дальневосточной транспортной прокуратуре уточнили численность экипажа, находившегося на борту рыболовецкого судна «Восток», которое пропало в Японском море. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.