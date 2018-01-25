В прокуратуре уточнили численность экипажа пропавшего судна «Восток» в Японском море
«По предварительным данным, рыболовное судно «Восток», принадлежащее ООО «ДВ-Флот» (город Невельск Сахалинской области), совершало переход из порта Донгхе (Республика Корея) в морской порт Холмск (Сахалинская область) с экипажем в количестве 20 человек», — говорится в тексте сообщения.
Ранее сообщалось, что «Восток» с 21 человеком на борту не выходит на связь.
По факту потери связи с рыболовецким судном возбуждено уголовное дело.