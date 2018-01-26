Владелец пропавшего судна «Восток» рассказал о последнем сеансе связи с экипажем

Короткая ссылка
Капитан пропавшего в Японском море рыболовецкого судна «Восток» во время последнего сеанса связи с судовладельцем вечером 24 января ни о каких проблемах не сообщал. Об этом рассказал гендиректор ООО «ДВ-Флот» Станислав Мальчевский.

«Связь с судном у нас была каждый день, по несколько раз на день связывались с капитаном. Перед исчезновением судна капитан вышел на связь вечером 24 января. Никаких угроз для судна и экипажа, по его данным, не было. Погода ухудшилась, но не была критичной», — цитирует Мальчевского Интерфакс.

Он также отметил, что капитан не сообщал о критическом обледенении судна, экипаж окалывал лёд в штатном режиме.

После этого связи с судном не было.

Ранее сообщалось, что самолёт Бе-200 и вертолёт Ми-8 вылетели на поиски пропавшего в Японском море рыболовецкого судна «Восток». 

25 января стало известно, что судно «Восток» не выходит на связь. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru