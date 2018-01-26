Авиация возобновила поиски пропавшего в Японском море судна «Восток»

Самолет Бе-200 и вертолёт Ми-8 вылетели на поиски пропавшего в Японском море рыболовецкого судна «Восток». Об этом сообщил представитель Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«В 06:00 местного времени лётчики отправились на аэродром в Приморье, и Бе-200 уже поднялся в воздух для облёта территории, на нём десять спасателей регионального отряда ДВРПСО. Также облёт начинает вертолет Ми-8», — цитирует представителя РИА Новости.

25 января стало известно, что судно «Восток» не выходит на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.