Авиация возобновила поиски пропавшего в Японском море судна «Восток»

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Самолет Бе-200 и вертолёт Ми-8 вылетели на поиски пропавшего в Японском море рыболовецкого судна «Восток». Об этом сообщил представитель Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«В 06:00 местного времени лётчики отправились на аэродром в Приморье, и Бе-200 уже поднялся в воздух для облёта территории, на нём десять спасателей регионального отряда ДВРПСО. Также облёт начинает вертолет Ми-8», — цитирует представителя РИА Новости.

25 января стало известно, что судно «Восток» не выходит на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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