Авиация приостановила поиски пропавшего в Японском море судна «Восток»

Авиация завершила работу в Японском море, где пропало судно «Восток» с российским экипажем, поиски с воздуха будут возобновлены в пятницу, 26 января. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«В ночное время суток поиски продолжатся находящимися в районе и проходящими судами. Работу авиации планируем возобновить с утра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение поисковых работ «осложняется большой волной и сильной ветровой нагрузкой».

В ведомстве рассказали, что за сутки обследовано 4100 кв. км акватории, на месте происшествия обнаружены два спасательных жилета и бытовой мусор.

25 января стало известно, что судно «Восток» с 21 человеком на борту не выходит на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.