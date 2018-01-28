В МЧС уточнили подробности поиска пропавшего в Японском море судна «Восток»

В ГУ МЧС России по Приморскому краю уточнили подробности поиска пропавшего в Японском море рыболовецкого судна «Восток». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что поиски судна продолжаются. В мероприятиях участвуют, в частности, самолёт БЕ-200, теплоход «Кунашир», спасательный буксир «Спасатель Заборщиков».

«В настоящее время к поисковым работам привлечены 106 человек и 8 единиц техники, от МЧС России 44 человека и 4 единиц техники, в том числе 3 воздушных судна», — говорится в тексте сообщения.

В МЧС также уточнили, что к настоящему моменту обследовано более 22 тыс. кв. км акватории Японского моря.

25 января стало известно, что судно «Восток» перестало выходить на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.