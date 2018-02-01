В МЧС заявили, что поиски пропавшего в Японском море судна продолжаются

В МЧС по Приморскому краю сообщили, что самолёт Бе-200 вылетел на поиски пропавшего в Японском море судна «Восток».

«Один Бе-200 уже вылетел на место поисков, ещё один Бе-200 ожидается к вылету на 13:00 (06:00 мск). Поиски продолжаются, также в них принимают участие рыболовные суда», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что активная фаза поисков пропавшего в Японском море судна «Восток» прекращена.

25 января стало известно, что судно «Восток», на борту которого находились 20 человек, перестало выходить на связь.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.