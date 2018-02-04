Авиация МЧС продолжает поиски пропавшего в Японском море судна «Восток»

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Авиация МЧС продолжает поиски пропавшего ранее в Японском море рыболовецкого судна «Восток». Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«За сутки поисковые работы осуществлялись воздушным судном МЧС России — самолётом Бе-200 ЧС Красноярского авиационного спасательного центра МЧС России — и проходящим мимо судном. 4 февраля также запланированы вылеты воздушных судов», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что к настоящему времени авиацией и судами обследовано почти 76 тыс. кв. км акватории моря.

Ранее сообщалось о завершении активной фазы поисков судна.

25 января стало известно, что судно «Восток», на борту которого находились 20 человек, перестало выходить на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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