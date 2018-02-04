Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки в Дели следовавшего из Москвы самолёта

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки летевшего из Москвы в Пхукет самолёта в аэропорту Дели.

Как пишет «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, будет проверено исполнение авиаперевозчиком требований законодательства по безопасности полёта и соблюдение прав пассажиров.

«За пассажирами из аэропорта Шереметьево отправлены два резервных борта», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что самолёт авиакомпании Nordwind, следовавший из Москвы в Пхукет, осуществил посадку в аэропорту Дели по технической причине. 

Также URA.RU передавало, что самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил вынужденную посадку в Тюмени.

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