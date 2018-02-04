Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки в Дели следовавшего из Москвы самолёта
Как пишет «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, будет проверено исполнение авиаперевозчиком требований законодательства по безопасности полёта и соблюдение прав пассажиров.
«За пассажирами из аэропорта Шереметьево отправлены два резервных борта», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что самолёт авиакомпании Nordwind, следовавший из Москвы в Пхукет, осуществил посадку в аэропорту Дели по технической причине.
Также URA.RU передавало, что самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил вынужденную посадку в Тюмени.