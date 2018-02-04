Следовавший из Москвы в Пхукет самолёт совершил вынужденную посадку в Дели

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Самолёт авиакомпании Nordwind, следовавший из Москвы в Пхукет, осуществил посадку в аэропорту Дели по технической причине. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как сообщается, устранить проблему силами сотрудников аэропорта не удалось. За туристами в воскресенье, 4 февраля, будут направлены два резервных борта.

При этом пассажиры уже более девяти часов не могут выйти из самолёта из-за визовых формальностей.

«Авиакомпания ведёт интенсивные переговоры с местными властями, чтобы получить возможность вывести пассажиров с борта и разместить всех туристов в отелях в ожидании прибытия резервных бортов», — сообщила гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт авиакомпании China Southern Airlines, направлявшийся в Гуанчжоу, совершил вынужденную посадку в австралийском Мельбурне в связи с техническими неполадками.

Также URA.RU передавало, что самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил вынужденную посадку в Тюмени.

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