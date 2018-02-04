Следовавший из Москвы в Пхукет самолёт совершил вынужденную посадку в Дели
Как сообщается, устранить проблему силами сотрудников аэропорта не удалось. За туристами в воскресенье, 4 февраля, будут направлены два резервных борта.
При этом пассажиры уже более девяти часов не могут выйти из самолёта из-за визовых формальностей.
«Авиакомпания ведёт интенсивные переговоры с местными властями, чтобы получить возможность вывести пассажиров с борта и разместить всех туристов в отелях в ожидании прибытия резервных бортов», — сообщила гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт авиакомпании China Southern Airlines, направлявшийся в Гуанчжоу, совершил вынужденную посадку в австралийском Мельбурне в связи с техническими неполадками.
Также URA.RU передавало, что самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил вынужденную посадку в Тюмени.