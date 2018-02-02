Названа дата проведения «Алых парусов» в Петербурге в 2018 году

Праздник выпускников «Алые паруса» пройдёт в Санкт-Петербурге 23 июня 2018 года, сообщает New Inform со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Владимира Кириллова.

На мероприятии ожидается 80 тыс. человек, в том числе выпускники обычных школ и учреждений среднего профессионального образования, учителя, родители, другие гости.

Выбор такой даты связан с проведением в России чемпионата мира по футболу. Чтобы праздник не пересекался с матчами, запланированными на 22 и 26 июня, власти поставили мероприятие на 23-е число.

Ранее сообщалось, что большинство российских старшеклассников получили зачёт за итоговое сочинение.