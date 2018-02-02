Названа дата проведения «Алых парусов» в Петербурге в 2018 году
На мероприятии ожидается 80 тыс. человек, в том числе выпускники обычных школ и учреждений среднего профессионального образования, учителя, родители, другие гости.
Выбор такой даты связан с проведением в России чемпионата мира по футболу. Чтобы праздник не пересекался с матчами, запланированными на 22 и 26 июня, власти поставили мероприятие на 23-е число.
Ранее сообщалось, что большинство российских старшеклассников получили зачёт за итоговое сочинение.