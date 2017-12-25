Большинство российских старшеклассников получили зачёт за итоговое сочинение

Абсолютное большинство (98%) российских старшеклассников получили зачёт за итоговое сочинение, сообщает kp.ru.

Итоги проверки выпускного сочинения обнародовал Рособрнадзор. Экзамен сдавали более 645 тыс. человек.

Только 2% получили незачёт. Из них 0,67% не смогли написать работу нужного объёма (по меньшей мере 250 слов), а ещё 0,77% сочинений, по оценке экспертов, школьники писали не самостоятельно.

Для таких выпускников запланированы две пересдачи — в феврале и в мае. Без зачёта за сочинение старшеклассник не допускается к сдаче ЕГЭ.

Самая популярная тема — «Равнодушие и отзывчивость». Второе место занимает «Верность и измена», третье — «Смелость и трусость».

Ранее глава Федеральной службы по надзору в сфере образования Сергей Кравцов в беседе с RT заявил, что введение уроков шахмат в школах будет способствовать улучшению позиций российских школьников в различных международных исследованиях.