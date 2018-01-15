СМИ: Из КоАП планируют исключить штрафы за побои

МВД России и Минюст планируют исключить наказание за побои в виде штрафа из КоАП России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Как отмечается, рекомендации о внесении изменений в статью 6.1.1 «Побои» были направлены правительственной комиссией по профилактике правонарушений под руководством главы МВД Владимира Колокольцева.

Таким образом, если отменят штрафы, законодательством будет предусмотрено только два вида наказаний за побои — до 15 суток административного ареста или до 120 часов обязательных работ. При этом подчёркивается, что штраф необходимо сохранить в качестве исключения для лиц, которые не могут быть арестованы или выполнять обязательные работы. В их число входят инвалиды I и II групп, а также больные с заразными инфекциями.

В феврале 2017 года российский президент Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье.