Шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусом на Ставрополье

Шесть человек получили травмы в результате аварии с участием автобуса на Ставрополье.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление ГИБДД.

Отмечается, что из всех, кто обратился за медицинской помощью, одному потребовалась госпитализация.

«По предварительным данным, около 20:00 мск в Предгорном районе водитель автомобиля «Газель» при повороте налево в направлении города Лермонтова не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с пассажирским автобусом «Богдан», — говорится в сообщении.

Также сказано, что в момент происшествия в салоне автобуса находились 17 пассажиров.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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