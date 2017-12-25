Три человека пострадали в результате ДТП в Москве
Три человека получили травмы в результате аварии на севере столицы.
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
«Столкновение автомобилей марок Mercedes, Volkswagen и Kia в Михалковском тоннеле произошло по адресу: ул. Большая Академическая, д. 2 корп. 2. В результате ДТП пострадали три человека», — заявил собеседник.
Отмечается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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