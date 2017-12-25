Три человека пострадали в результате ДТП в Москве

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Три человека получили травмы в результате аварии на севере столицы.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

«Столкновение автомобилей марок Mercedes, Volkswagen и Kia в Михалковском тоннеле произошло по адресу: ул. Большая Академическая, д. 2 корп. 2. В результате ДТП пострадали три человека», — заявил собеседник.

Отмечается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.

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Общество Происшествия
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