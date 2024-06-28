Хирург Асланов рассказал о пользе компрессионных чулок при перелёте

Завотделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко Рамис Асланов рассказал о пользе компрессионных чулок при перелёте.

«Мышцы качают стенки вен, поэтому, как только мы застаиваемся — находимся в длительном положении сидя, либо стоим неподвижно, либо лежим длительное время — в венах происходит застой крови», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, необходимо каждые 20 минут вставать и просто ходить, чтобы кровь шла более активно и улучшался обмен веществ.

«Я советую, если у вас длительное положение сидя, носить для профилактики компрессионный трикотаж — чулки или гольфы и проводить периодическую разминку», — сказал хирург.

Ранее эндоваскулярный хирург, детский хирург кандидат медицинских наук Ашот Григорьян рекомендовал людям с заболеваниями сердца внимательно следить за здоровьем в жару.