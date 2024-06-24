RT в Telegram
Подпишись

Врач Григорьян посоветовал сердечникам внимательно следить за здоровьем в жару

Короткая ссылка
Эндоваскулярный хирург, детский хирург к. м. н. Ашот Григорьян рекомендовал людям с заболеваниями сердца внимательно следить за здоровьем в жару.

«Вне зависимости от патологии сердца всем без исключения пациентам стоит избегать длительного нахождения на солнце, помнить о своевременном восполнении потерь воды и минеральных элементов», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, гипертоникам, в свою очередь, стоит соблюдать режим приёма гипотензивных препаратов, так как они имеют накопительный эффект.

Снижение их концентрации в крови может стать причиной развития кризов с различными последствиями.

«В жаркую погоду при чрезмерном употреблении жидкости важно помнить о приёме этих препаратов в том числе и для профилактики гипертонических кризов, придерживаться диеты с низким содержанием поваренной соли всё по той же причине», — сказал врач.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила в беседе с НСН, что быстрее обгорают на солнце люди с первым и вторым фототипом кожи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить