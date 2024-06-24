Врач Григорьян посоветовал сердечникам внимательно следить за здоровьем в жару

Эндоваскулярный хирург, детский хирург к. м. н. Ашот Григорьян рекомендовал людям с заболеваниями сердца внимательно следить за здоровьем в жару.

«Вне зависимости от патологии сердца всем без исключения пациентам стоит избегать длительного нахождения на солнце, помнить о своевременном восполнении потерь воды и минеральных элементов», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, гипертоникам, в свою очередь, стоит соблюдать режим приёма гипотензивных препаратов, так как они имеют накопительный эффект.

Снижение их концентрации в крови может стать причиной развития кризов с различными последствиями.

«В жаркую погоду при чрезмерном употреблении жидкости важно помнить о приёме этих препаратов в том числе и для профилактики гипертонических кризов, придерживаться диеты с низким содержанием поваренной соли всё по той же причине», — сказал врач.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила в беседе с НСН, что быстрее обгорают на солнце люди с первым и вторым фототипом кожи.