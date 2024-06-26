Налоговые поступления УрФО в бюджет России выросли на 50% с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
«Поступление налогов в финансовую систему страны — это всегда индикатор состояния экономики. Мы видим, что за пять месяцев 2024 года регионы смогли увеличить налоговые доходы. Это означает, что основные налогоплательщики — промышленность и бизнес — не сбавляют темп и продолжают наращивать выпуск товаров, работ и услуг», — сказал Якушев.
Наибольший прирост налоговых поступлений показали Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что промышленные предприятия региона на треть увеличили объём отгрузки продукции.