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Налоговые поступления УрФО в бюджет России выросли на 50% с начала года

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Налоговые поступления от регионов Уральского федерального округа (УрФО) в бюджет России с начала года выросли более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил полномочный представитель президента Владимир Якушев.
Налоговые поступления УрФО в бюджет России выросли на 50% с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Поступление налогов в финансовую систему страны — это всегда индикатор состояния экономики. Мы видим, что за пять месяцев 2024 года регионы смогли увеличить налоговые доходы. Это означает, что основные налогоплательщики — промышленность и бизнес — не сбавляют темп и продолжают наращивать выпуск товаров, работ и услуг», — сказал Якушев.

Наибольший прирост налоговых поступлений показали Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что промышленные предприятия региона на треть увеличили объём отгрузки продукции.

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