Сектор промышленного производства Кубани показал рост в 31%
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По его словам, за четыре месяца текущего года они реализовали продукции на 183,4 млрд рублей, что превышает прошлогодние показатели на 31%, передаёт «Кубань 24».
Глава региона отметил, что рост продемонстрировали практически все отрасли.
Самый значительный рост в 3,5 раза показали производители автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; в 2,7 раза — предприятия радиоэлектронной промышленности; в 1,7 раза — производители медицинских изделий.
На поддержку промышленности края направили свыше 2,7 млрд рублей субсидий из краевого бюджета и льготных займов регионального Фонда развития промышленности, добавил Кондратьев.
Ранее НСН сообщала, что московские производители высокотехнологичной продукции нарастили объёмы выпуска в январе — марте текущего года почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.