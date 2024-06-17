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Сектор промышленного производства Кубани показал рост в 31%

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что промышленные предприятия региона на треть увеличили объём отгрузки продукции.
Сектор промышленного производства Кубани показал рост в 31%
  • Gettyimages.ru

По его словам, за четыре месяца текущего года они реализовали продукции на 183,4 млрд рублей, что превышает прошлогодние показатели на 31%, передаёт «Кубань 24».

Глава региона отметил, что рост продемонстрировали практически все отрасли.

Самый значительный рост в 3,5 раза показали производители автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; в 2,7 раза — предприятия радиоэлектронной промышленности; в 1,7 раза — производители медицинских изделий.

На поддержку промышленности края направили свыше 2,7 млрд рублей субсидий из краевого бюджета и льготных займов регионального Фонда развития промышленности, добавил Кондратьев.

Ранее НСН сообщала, что московские производители высокотехнологичной продукции нарастили объёмы выпуска в январе — марте текущего года почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

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