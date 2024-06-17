Сектор промышленного производства Кубани показал рост в 31%

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что промышленные предприятия региона на треть увеличили объём отгрузки продукции.

По его словам, за четыре месяца текущего года они реализовали продукции на 183,4 млрд рублей, что превышает прошлогодние показатели на 31%, передаёт «Кубань 24».

Глава региона отметил, что рост продемонстрировали практически все отрасли.

Самый значительный рост в 3,5 раза показали производители автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; в 2,7 раза — предприятия радиоэлектронной промышленности; в 1,7 раза — производители медицинских изделий.

На поддержку промышленности края направили свыше 2,7 млрд рублей субсидий из краевого бюджета и льготных займов регионального Фонда развития промышленности, добавил Кондратьев.

Ранее НСН сообщала, что московские производители высокотехнологичной продукции нарастили объёмы выпуска в январе — марте текущего года почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.