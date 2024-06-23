Меры безопасности усилили в Ставропольском крае после нападений в Дагестане

Дополнительные меры безопасности принимаются правоохранителями в Ставропольском крае после вооружённых нападений в Дагестане.

Соответствующая информация приводится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора региона Владимира Владимирова.

«С учётом ситуации у соседей правоохранительные органы принимают дополнительные меры для защиты общественной безопасности и правопорядка в нашем регионе», — написал он, добавив, что обстановка в Ставропольском крае спокойная.

Ранее сообщалось об усилении мер безопасности в Кабардино-Балкарии. Глава региона Казбек Коков заявил о проведении необходимых профилактических мероприятий.