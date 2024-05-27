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Врач Бойко рассказала о ситуации с заболеваемостью рассеянным склерозом

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Заведующая неврологическим отделением №2 Федерального центра мозга и нейротехнологий, невролог Ольга Бойко рассказала, что каждые пять минут в мире у кого-то диагностируется рассеянный склероз.

В России проживает более 150 тыс. пациентов с таким диагнозом, сообщила она в беседе с газетой «Известия».

В отличие от многих других заболеваний, для рассеянного склероза характерна гипердиагностика. По её словам, основная причина этого — установка диагноза без учёта клинических проявлений.

Не всегда проводятся необходимые обследования для исключения других заболеваний, схожих по проявлениям, объяснила Бойко.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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